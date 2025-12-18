陸上男子１００メートル元日本記録保持者の桐生祥秀が１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。リオデジャネイロ五輪陸上男子４００メートルリレーで銀メダルを獲得したメンバーの集合写真をアップした。「全員３０オーバーリオから９年」とつづった桐生。山県亮太、飯塚翔太、ケンブリッジ飛鳥の４人が穏やかな笑みを浮かべている。９年前のリオデジャネイロ五輪で歴史的偉業を達成したメンバーだ。世界最高のバトンワー