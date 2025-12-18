日本、中国、韓国にあるフィンランド大使館は、SNSに「人種差別、あらゆる差別はフィンランド社会にあってはならないものだ」とするオルポ首相の謝罪文を掲載しました。発端は、今年のミス・フィンランドに選ばれた女性が、指でまぶたを引っ張り上げる「つり目」のポーズをしながら「中国人と食事中」とする写真が投稿されたことです。女性は「ミス」の称号をはく奪されましたが、一部の議員らが女性を擁護するように相次いで「つ