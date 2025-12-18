米消費者物価指数の推移【ワシントン共同】米労働省が18日発表した11月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で2.7％上昇した。伸び率は9月から縮小し、3.1％程度の上昇を見込んだ市場予想を下回った。変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数は2.6％上昇。市場予想は3.0％上昇だった。労働省は、政府機関の一部閉鎖中だった10月分を集計できず、今回は2カ月ぶりの発表となった。11月分も政府閉鎖の影響で調査開始が同