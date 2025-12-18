今月6日に東京・墨田区の風俗店で切断された赤ちゃんの遺体が見つかった事件。警視庁は18日、住居不定の風俗店従業員・小原麗容疑者（22）を死体遺棄と死体損壊の疑いで逮捕しました。小原容疑者は今年3月ごろ、生まれたばかりの赤ちゃんの遺体を切断し、今月上旬にかけ、風俗店の事務所にある冷凍庫の中に、頭と手足を遺棄した疑いがもたれています。遺体は刃物のようなもので切断されていたということです。警視庁は当時のいきさ