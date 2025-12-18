ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子で金メダル最有力候補のイリア・マリニン（２１）（米）が読売新聞などの取材に応じ、五輪や前人未到の「クイント（５回転）ジャンプ」への思いを語った。（岡田浩幸）今月のＧＰファイナルではショートプログラム（ＳＰ）で、決めれば史上初となるクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）―３回転トウループの連続ジャンプに挑んだが失敗。３位と出遅れたものの、フリーでは臆せず