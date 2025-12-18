18日、欧州王者と南米王者が対戦する“フィナリッシマ”の開催が決定した。この一戦は現地時間3月27日に、カタールのドーハで行われる。UEFA（欧州サッカー連盟）とCONMEBOL（南米サッカー連盟）の共催によって設立された“フィナリッシマ”。今回は2回目の開催となり、第1回大会は2022年6月に行われ、EURO2020の王者イタリア代表とコパ・アメリカ2021を制したアルゼンチン代表が対戦し、3−0でアルゼンチン代表が勝利を収めて