父親の死の謎を追う新人警官のおぞましい体験を描く『MALUM 悪しき神』（原題：Malum）が2月27日(金)より日本公開されることが決定した。本作は、『ラスト・シフト/最期の夜勤』(2015)のアンソニー・ディブラシ監督が同作を自らリメイクしたもの。悪名高いカルト教団の教祖ジョン・マラムを射殺したのち、不可解な行動により命を落とした警察官のウィル・ローレン。娘のジェシカは父の不審な死を解明するために警察官となり、彼が