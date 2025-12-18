天津のエアバス最終組立工場で納機された８００機目のＡ３２０シリーズ。（天津＝新華社配信）【新華社天津12月18日】欧州航空機大手エアバスが中国天津市に構えるA320シリーズ機の最終組立工場で17日、800機目となる機体の引き渡しが行われた。中国国際航空に引き渡されたのは「A321neo」で、ビジネスクラス12席とエコノミークラス186席を備える。A321neoはA320シリーズの最新鋭モデルに位置付けられている。天津工場は、エ