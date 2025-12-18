安倍元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告について、検察は無期懲役を求刑しました。裁判では、安倍昭恵さんの“思い”も読み上げられました。検察官「被告人を無期懲役に処するのを相当と思料します」求刑を聞いた後、山上徹也被告（45）は少しうなだれた様子を見せました。2022年7月、奈良市で安倍晋三元総理（当時67）を手製のパイプ銃で銃撃し、殺害した罪などに問われています。山上被告はこれまでの裁