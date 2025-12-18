広西チワン族自治区南寧市賓陽県はチワン族に伝わる豪華な錦織物「壮錦」の生産において悠久の歴史を誇る。新華網が伝えた。同県はここ数年、伝統的な壮錦生産を足掛かりとして、壮錦文化クリエーティブ産業の発展を推進し、現地住民の就職ルートを拡大してきた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）