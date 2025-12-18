来年３月末に廃止される戸部署の浜松町交番＝１８日、横浜市西区神奈川県警は１８日、県内の８交番を２０２５年度末に廃止すると発表した。２０年度から１０カ年で進めている統合再編計画の一環で、事案の取扱件数や施設の状況などを考慮した。廃止エリアには交番機能を備えたワゴンタイプの車両「アクティブ交番」を重点的に投入し、治安の維持に努める。勤務員は近隣の交番に再配置し、事件事故への初動対応を手厚くするとい