ソフトバンクオンラインショップにおいて5G対応エントリースマホ「DIGNO BX3 カメラレス」を取扱開始！ソフトバンクは18日、携帯電話サービス「SoftBank」の法人向け5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「DIGNO BX3 カメラレス（型番：A402KC）」（京セラ製）を公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」において2025年12月18日（木）より販売するとお知らせしています。これにより、個人でも購入できるようになりま