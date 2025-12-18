きょうの為替市場、ＮＹ時間に入ってドル売りが優勢となっており、ドル円は１５５．４０円近辺に伸び悩んでいる。先ほど発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）にドル安で反応している。総合指数で前年比２．７％、コア指数で２．６％と予想外の伸び鈍化となった。 ただ、追加利下げ期待を高める数字となったものの、数字の割には動きは限定的な印象もある。今回は政府機関閉鎖の影響でデータの信頼性が通常より低い可能性