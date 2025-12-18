１８日、石油化学原材料・補助材料計１７万９千トンを積み、中国国家開発投資集団洋浦石油貯蔵ふ頭の３０万トン級原油バースに接岸するタンカー。（ドローンから、海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口12月18日】中国海南省の洋浦港に18日午前、石油化学の原材料や補助材料を積んだタンカーが到着した。海南自由貿易港が海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営を正式に開始して以降、洋浦港で通関した最初の石油化