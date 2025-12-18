１２日、霧雨が降る高友村の風景。（ドローンから、柳州＝新華社配信／龔普康）【新華社南寧12月18日】中国広西チワン族自治区柳州市の高友村ではこのほど、小雨が降り、薄い霧が立ち込める中、伝統的な高床式建築「吊脚楼」や鼓楼が見え隠れし、トン族の集落に趣ある風景を形づくっている。（記者/林凡詩）１２日、霧雨が降る高友村の風景。（柳州＝新華社配信／龔普康）１２日、霧雨が降る高友村の風景。（柳州＝