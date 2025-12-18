１５日、ケープコースト大学孔子学院設立１０周年記念式典であいさつするビンセント・アサンフル氏。（ケープコースト＝新華社配信）【新華社アクラ12月18日】ガーナ国家カリキュラム・評価委員会のビンセント・アサンフル理事会議長は15日に行われたケープコースト大学孔子学院設立10周年記念式典で、ガーナは来年、全国の小中学校で中国語カリキュラムを正式に導入する予定だと述べた。アサンフル氏は、委員会と孔子学院は過