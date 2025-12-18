18日夜、栃木県野木町の住宅で火事がありました。住人の60代の女性が煙を吸って病院に運ばれています。18日午後7時40分ごろ、栃木県野木町にある住宅から火が出ていると隣の家の住人や通行人などから119番通報がありました。消防や警察によりますと、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、木造二階建ての住宅と隣の住宅の一部が焼けました。この火事で、当時、家の中にいた64歳の女性が煙を吸って病院に救急搬送されました