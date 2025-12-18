¥¹¥Ý¡¼¥Ä»º¶È¤Î¿¶¶½¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£°ãË¡¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÅÒÇî¡Ë¤Î¹­¤¬¤ê¤¬µÄÂê¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¡¢Æ±¶¨µÄ²ñ¤Î»³¸ý¼÷°ìÉ¾µÄ°÷¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë´Ø¤·¤Æ¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤Ê¤É¤Î¸ø±Ä¶¥µ»°Ê³°¤ËÅÒ¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ï·ºË¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯