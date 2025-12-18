黒川京介（２７＝川口）がオートレース年間最多勝利記録を更新した。１８日、川口ナイトレース８Ｒで１着を奪取。これで今年の勝利数が１１５となり、２０２４年に鈴木圭一郎がつくった年間最多勝利記録１１４を超える新記録となった。