とちぎテレビ 2025年12月18日午後10時57分ごろ、福島県沖を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは福島県、茨城県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは60km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．０と推定されます。 栃木県 【震度1】 芳賀町 栃木那珂川町 提供：ウェザーニューズ