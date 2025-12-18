◇ボクシング東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦東京・後楽園ホール（2025年12月18日ユン・ドクノ（韓国）《負傷引き分け4回1分41秒》森脇唯人（ワールドスポーツ））東京五輪ミドル級日本代表で、東洋太平洋スーパーミドル級3位、WBO―AP同級7位の森脇唯人（29＝ワールドスポーツ、1戦1勝）がプロ2戦目でタイトルに挑戦も無念の負傷引き分けに終わり、坪井智也（帝拳）らに並ぶ