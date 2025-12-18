中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月18日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は18日の記者会見で、電気自動車（EV）の関税および最低価格に関する中国と欧州連合（EU）の交渉について、EUが中国と共に歩み寄り、対話と協議を通じて問題を早期に解決することを希望すると表明した。何氏は次のように述べた。中国とEUは現在、EVをめぐる問題について協議を進めている。中国側の原則と立場は一貫してお