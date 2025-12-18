福岡県警博多臨港署は18日、福岡市博多区の企業から15日に「会社役員をかたった不審メールが届いた」という相談があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、メールの内容は「会社内部用のLINEグループを作ること」「作成後グループ招待QRコードを添付して返信すること」など記載されていた。会社役員が送信者であったものの、送信元メールアドレスは一致していなかったという。同署は社内外問わず、メールを受