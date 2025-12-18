アメリカの11月の消費者物価の伸び率は2.7％となり、市場の予想を下回る形となりました。アメリカ労働省が18日に発表した11月の消費者物価指数は、前の年の同じ月に比べて2.7％の上昇でした。政府機関の一部閉鎖の影響で10月分の発表が中止されたため、前回の発表となる9月分の3.0％から低下しました。市場の予想は横ばい、もしくは上昇でしたが、それを下回る形となりました。上昇率は4月に2.3％まで低下していましたが、トランプ