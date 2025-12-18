ＥＣＢ 理事会は適切な金融政策スタンスを決定するにあたり、データに依存した会合ごとのアプローチを継続 理事会の金利決定は、新たな経済・金融データ・基礎的なインフレ動向、金融政策の伝達力など踏まえ、インフレ見通しとそのリスクに関する評価に基づいて行われる 理事会は特定の金利経路を事前に約束するものではない