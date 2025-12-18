・経済は回復している。 ・インフレは短期的に低下する見込み。 ・インフレ見通しは依然通常より不確実性が高い。 ・サービス主導の成長パターンは継続する見込み。 ・今後数年は内需が成長の主因となる。 ・厳しい貿易環境が成長の足かせ。 ・貿易摩擦は緩和。 ・国際環境は依然として不安定。 ・先行指標は賃金上昇の鈍化を示唆。