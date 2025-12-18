ピボット分析東京時間（23:00現在） ドル円 現値155.58高値155.97安値155.42 156.44ハイブレイク 156.21抵抗2 155.89抵抗1 155.66ピボット 155.34支持1 155.11支持2 154.79ローブレイク ユーロ円 現値182.74高値183.17安値182.45 183.84ハイブレイク 183.51抵抗2 183.12抵抗1 182.79ピボット 182.40支持1 182.07支持2 181.68ローブレイク