各国の長期金利（NY時間09:01）（日本時間23:01）（%） 米2年債 3.452（-0.031） 米10年債4.126（-0.027） 米30年債4.816（-0.010） ドイツ2.885（+0.021） 英国4.507（+0.032） カナダ3.420（-0.007） 豪州4.742（-0.004） 日本1.965（-0.002） ※米債以外は10年物