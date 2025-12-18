◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋スーパーミドル級（７６・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦△王者ユン・ドクノ（４回負傷引き分け）挑戦者・森脇唯人△（１２月１８日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋スーパーミドル級タイトルマッチで、東京五輪ミドル級日本代表で東洋太平洋スーパーミドル級３位、ＷＢＯアジアパシフィック同級７位の森脇唯人（２９）＝ワールドス