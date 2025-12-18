【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比08銭円高ドル安の1ドル＝155円55〜65銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1731〜41ドル、182円59〜69銭。朝方発表された11月の米消費者物価指数（CPI）の結果を受け米長期金利が低下。日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りがやや優勢となった。