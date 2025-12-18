2025年12月16日、日本の漫画蔵書施設の検索ポータルサイト・SPACOMIcで「かっこいい技名といえば？」と題したアンケートの結果が発表され、中国のネットユーザーの注目を集めている。同アンケートは、サイト内のWEB投票とTikTokのコメント投票が集計されたもので、総投票数は862票だった。ランキング1位は 「ブルーロック」潔世一（いさぎ よいち）の二銃式直撃弾で55票、2位は「文豪ストレイドッグス」太宰治（だざいおさむ）の異