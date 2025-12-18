タイとカンボジアの国境地帯で両国の軍事衝突が再び激化するなか、中国の王毅外相はカンボジアとタイの外相とそれぞれ電話会談を行い、「停戦が最優先だ」と強調しました。中国国営の新華社通信によりますと、王毅外相は18日、カンボジアのプラク・ソコン外相とタイのシーハサック外相とそれぞれ電話会談を行いました。このなかで、王毅外相は「中国が最も望まないのは、両国の武力衝突とそれによって民間人に死傷者がでることだ」