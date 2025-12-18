18日午後10時57分ごろ、福島県、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、福島県の白河市、田村市、玉川村、小野町、いわき市、福島広野町、それに楢葉町、茨城県の日立市と高萩市、それに大子町で