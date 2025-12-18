µð¿Í¡¦¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿º£Â¼¿®µ®Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤â½Ð±é¡£ºÇ¸å¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÂ¨ÀÊ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³«»Ï¤«¤é·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿£²¿Í¡£º£Â¼¤Ï¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë£²£±Ç¯¤Î¹­ÅçÀï¤Ç¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤òµó¤²¡Ö£±£´£³µå¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡Ä¤Ç¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤¬Á´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×