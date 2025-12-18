『ラストマン』ワールドプレミアが18日、都内で行われ、福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、月島琉衣、寛一郎、平野俊一監督が登壇した。寛一郎○福山雅治と大泉洋のイチャイチャを目撃――寛一郎さんは『ラストマン』に参加することが決まったときの感想はいかがでしょうか?寛一郎:本当に光栄でしたし、先ほども言ったようにできれば仲間が良かったんですけど。悪者というか