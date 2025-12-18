世界的なメモリ需給バランスの崩壊によって、PC製品の価格上昇がみられている。これによる消費者心理で駆け込み需要も発生しており、BTOパソコンの販売を行う企業では各社対応がとられているようだ。一時受注停止や価格改定予告を行うブランドのほか、記事制作時点ではまとまった在庫を確保していたことで在庫分の受注を現行価格で行えるブランドも存在する。○サイコムサイコム（外部サイト）ではすでにBTOパソコンの受注停止が行