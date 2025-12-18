オートレーサーの黒川京介（27＝川口、33期）が18日の川口オート8Rを勝ち、今年115回目（出走回数167回）の1着ゴール。24年に鈴木圭一郎がマークしたオートレース年間最多勝利記録である114勝（同147回）を更新した。