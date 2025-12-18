歌手の伍代夏子（64）が18日、都内で「BIRTHDAY DINNER LIVE 2025」を開催した。生バンドの演奏に乗せ、この日に配信リリースされた新曲「一枚の写真」を初披露。ピンキーとキラーズの「恋の季節」など、思い出深い楽曲も多数カバーした。新曲について「皆さんの遠い昔の記憶を呼び起こしていただたら。甘酸っぱい思い出の歌です」とアピール。ライブでは、4度の衣装替えと伸びやかな歌声で会場を酔わせた。同日は自身の誕生日でも