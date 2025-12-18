2016年からマンチェスター・シティを指揮し、クラブに多くのタイトルをもたらしたペップ・グアルディオラ。就任からすでに6回のリーグ優勝を経験しており、22-23シーズンにはクラブ史上初となるCLのタイトルを獲得した。そんなペップとシティの契約は来季限り。すでにシティにきてから長い時間が経過しており、ここからさらなる契約延長の話は現状聞こえてこない。『The Athletic』によると、シティはペップが今季でシティを離れる