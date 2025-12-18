いよいよ半年後に迫った北中米W杯だが、賞金と出場チームへの配分金が決まったという。英『BBC』や米スポーツ専門メディア『The Athletic』が報じている。同メディアによると、国際サッカー連盟（FIFA）は2026年のW杯の賞金と配分金の総額を7億2700万ドル（約1130億円）とすることを承認したようで、これは前回のカタールW杯から50%増となり、過去最高額になったようだ。優勝国には5000万ドル（約78億円）、準優勝チームには3300万