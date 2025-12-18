カラバオカップ準々決勝マンチェスター・シティ対ブレントフォードの一戦が行われ、2-0でシティが準決勝にコマを進めた。シティはカップ戦ということもあり、アーリング・ハーランドやジャンルイジ・ドンナルンマは休み。GKにはジェイムズ・トラフォード、CFにはディバイン・ムカサが入った。すると、32分、トップ下で先発したラヤン・チェルキのゴールで先制。相手をかわしてから右足でシュートを放ち、強烈な弾道でゴールネット