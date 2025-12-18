サッカーのJ1川崎フロンターレは18日、DFファンウェルメスケルケン際（31）との契約を更新しないと発表した。加入1年目の昨季はJ1で24試合（1得点）、今季は26試合（0得点）に出場。公式戦全体では2季で70試合4得点の数字を残した。ファンウェルメスケルケンはクラブを通じ「こんなにも早くフロンターレファミリーの皆さんにさよならを伝えなければいけなくなるとは思っていませんでした。多くのタイトル獲得、ACL青覇など、共