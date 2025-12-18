◇スノーボード・アルペンＷ杯第４戦（１８日、イタリア・カレッツァ）女子パラレル大回転で、３月の世界選手権で銀メダルを獲得した三木つばき（浜松いわた信用金庫）が、３位に入った。今季では２戦目の優勝に続く２度目の表彰台入りを果たし、来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪メダル獲得に向けて弾みをつけた。三木は、昨季のＷ杯１７戦のうち４度の優勝し、日本勢で初めてアルペン種目の総合優勝を飾った。世界選手権