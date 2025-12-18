複数の政府関係者によりますと、政府は、安倍晋三元首相の秘書官を務めた佐伯耕三氏を内閣広報官として起用する方向で調整していることがわかりました。佐伯氏は、安倍政権で、首相会見や演説のスピーチライターを担当していました。内閣広報官は、政権の重要な政策に関する広報や、国内外で開かれる首相会見の司会などの報道対応を行う、各省庁の次官級のポストです。佐伯氏は経済産業省出身で局長級ポストを経験しておらず、官邸