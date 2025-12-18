中国商務部の何亜東報道官は12月18日の定例記者会見で、「レアアース関連品目に対して輸出管制を実施して以来、中国の主管部門は中国の輸出企業に対し政策の説明を行ってきた。関連する輸出および法令順守の経験が蓄積されるにつれ、中国の一部の輸出企業は一般許可申請の基本要件をおおむね満たすようになった。現在までに、提出された一般許可申請の一部を受理して承認した」と説明しました。（提供/CRI）