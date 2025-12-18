福岡県警粕屋署は18日、古賀市中央3丁目付近で同日午前7時50分ごろ、下半身を露出した見知らぬ男から「手伝ってください」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30代後半、身長不明、パーマのような髪形、黒縁メガネ、黒色ジャンパー、黒色ズボンを着用していたという。