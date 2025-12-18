日本維新の会の阿部圭史衆院議員と石原伸晃元自民党幹事長、中北浩爾中央大教授が１８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、衆院議員定数削減法案などを巡って議論した。阿部氏は同法案が党首間で結んだ連立合意に基づいていると指摘し、「宿題として解決する」と述べ、削減実現に意欲を示した。自維連立政権について石原氏は「政治改革で（両党に）温度差はあるが、外交や憲法改正では合っている」とし、中北氏は「政府