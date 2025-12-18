女子プロレス「スターダム」のタッグ「なつ＆さおりー」（なつぽい＆安納サオリ）が、チーム２００キロ（橋本千紘＆優宇）に気合を注入された。今年デビュー１０周年を迎えたなつ＆さおりーは、今月２８日に現役を引退する優宇との対戦を熱望。２人は新木場１ｓｔＲＩＮＧでの大会（１８日）を急きょ開催し、チーム２００キロと最初で最後のタッグマッチが実現した。体格差のあるチーム２００キロに何度も踏みつぶされた２人