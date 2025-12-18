【ドーハ（カタール）１８日＝金川誉】カタールの地方組織委員会（ＬＯＣ）は、欧州選手権王者と南米選手権王者が対戦する通称「フィナリッシマ（Ｆｉｎａｌｉｓｓｉｍａ）」をカタールのルサイル・スタジアムで開催すると発表した。開催日は２０２６年３月２７日を予定。欧州王者のスペインと、南米王者のアルゼンチンによる大陸王者同士の一戦となる。アルゼンチンにとっては、会場となるルサイル・スタジアムは、フランスを