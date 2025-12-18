◆プロボクシング▽５４・０キロ契約８回戦〇坂井優太（１回ＴＫＯ）ボーンルエン・パヨーム●（１８日、東京・後楽園ホール）２０２２年世界ユース選手権バンタム級優勝などアマ７冠で日本同級６位・ＷＢＯアジアパシフィック同級１２位の坂井優太（２０）＝大橋＝が、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級１１位ブーンルエン・ファヨン（タイ）を１回２分１０秒ＴＫＯで下し、デビューから無傷の６戦連続ＫＯ勝利を